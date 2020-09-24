Corona virüsü aşısında bir eşik daha geçiliyor

ABD merkezli çokuluslu Johnson&Johnson, Covid-19 aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Yapım aşamasındaki diğer aşıların aksine tek doz olarak geliştirilen aşının son faz denemelerde olduğu duyuruldu.

Dünya çapında 31 milyondan fazla insana bulaşan ve 980 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı aşı ve ilaç yarışı devam ederken ABD merkezli Johnson&Johnson’dan kritik açıklamalar geldi…

Johnson&Johnson, geliştirilen aşının üçüncü ve son fazına başlandığını ve 60.000 insanın gönüllü olduğunu duyurdu. Aşının geliştirilen diğer aşılardan farklı olduğunu açıklayan şirket, “Bizim geliştirdiğimiz aşı tek dozluk” duyurusunu yaptı. Halen geliştirme sürecinde olan Moderna, Pfizer ve AstraZeneca’nın aşıları farklı haftalarda yapılmak üzere iki dozluk olarak üretilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin üst düzey ismi Dr. Paul Stoffels, “Üçüncü fazdan gelecek sonuçları bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında alacağız. Test sonuçlarına göre tek dozluk aşının koruma etkisi daha uzun süre sürüyor” dedi. Tek dozluk aşıyı geliştiren ekipte yer alan ve Harvard Üniversitesi’nde çalışan Dr. Dan Barouch da, “Tek dozluk aşının avantajları kitle bağışıklığını sağlamada kolaylık ve küresel pandemiyi kontrol altına almada fırsat yaratacak” ifadesini kullandı.