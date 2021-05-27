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Corona virüsü aşısında büyük umut: Bilim insanları kan pıhtısı sorununu çözüyor

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Oxford Üniversitesi/AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği corona virüsü aşılarının kanda pıhtı atmasına sebep olmasının ardından uzmanlardan umut verici bir açıklama geldi.
Corona virüsü aşısında büyük umut: Bilim insanları kan pıhtısı sorununu çözüyor

Alman bilim insanları, bazı corona virüsü aşılarının neden kanda pıhtı atmasına sebebiyet verdiğini ortaya çıkardı. AstraZeneca/Oxford Üniversitesi ve Johnson & Johnson’ın aşılarını olan bazı kişilerde kanda pıhtı atması sebebiyle ölümlerin olduğuna dikkat çeken Alman uzmanlar, bu sorunu çözmek için büyük bir adım attıklarını duyurdu.

Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’nde görevli profesör Rolf Marschalek, Mart ayından beri bu durumu incelediklerini ve sorunun adenovirüsten kaynaklandığını açıkladı. Marschalek Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında kullanılmayan bu tekniği Financial Times’a açıkladı. Bilim insanı, aşının aktardığı proteinlerin hücre içinde mutasyona neden olabileceğini ve böylelikle 100.000 kişinin 1’inde meydana gelebilecek kanda pıhtılaşmaya neden olacağını söyledi.

Marshalek, “Bu virüs genleri hücre çekirdeğinin içine girdiğinde bazı sorunlar yaratabilir. Fakat aşı üreticileri gen dizilimini değiştirerek proteindeki kodu düzenlerlerse bu sorun ortadan kalkar” dedi. Marschalek, hali hazırda Johnson & Johnson’dan yetkililerin bu konuda kendisine ulaştığını ve danışmanlık yapmasını teklif ettiklerini söyledi.

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