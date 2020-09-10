Corona virüsü aşısının durmasına sebep olan hasta ortaya çıktı

Oxford Üniversitesi ile birlikte AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı, bazı yan etkiler ve aşının sebep olduğu sağlık sorunları nedeniyle askıya alınırken, bu olayın detayları ortaya çıktı.

Dünya çapında 28 milyondan fazla insana bulaşan ve 900 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle mücadelede birçok ülke, enstitü ve şirket ilaç ve aşı üretmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi…

Birçok şirket büyük atılımlar yaparak son faz incelemelere geçerken bu hafta başında AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı süreci, “yan etki” sebebiyle askıya alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda gündem olan bu gelişmenin detayları da günler sonra ortaya çıktı.

“ÇOK CİDDİ SEMPTOMLAR GÖSTERDİ”



ABD medyası AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot’nun yatırımcılara ve hissedarlara açıklama yaptığını yazdı. Hissedarlara açıklama yapan Soriot, aşıyı İngiltere’de gönüllü olarak deneyenlerden bir kadının deneme sürecinde “çok ciddi nörolojik semptomlar” gösterdiğini açıkladı.

Daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Soriot, böylelikle denemelerin küresel ölçekte durdurulmasına karar verdiklerini söyledi.

BİR GÖNÜLLÜ MS OLDU



ABD merkezli tıp ve sağlık haberleri yapan Statnews.com’da yer alan haberlerde AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin Temmuz ayında da bir nörolojik vakayla karşılaştıkları ortaya çıktı. Fakat o vakanın durumunun multiple sklerosis (MS) hastalığına dönüştüğünü ve bunun sebebinin aşı olmadığı kaydedildi.

Soriot, aşının ne zaman hazır olacağıyla ilgili net bir tarih vermezken, “Kimsenin kullanmak istemeyeceği bir aşı çok da faydalı değildir” dedi.

“HERKES SÜRECİ İZLİYOR”

Haberlerin yayılmasının ardından AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu. Reuters’a konuşan Soriot, “Bir aşı denemesinin durdurulması çok olağan bir durumdu fakat şu anki değişiklik bütün dünyanın bu süreci izliyor olması” dedi.

Bu yılın sonuna kadar denemelerin yapıldığı aşının insanları Covid-19’dan koruyup korumayacağına dair net bir sonuç elde edileceğini söyleyen Soriot, “Hastalanan ve semptom gösteren gönüllüden elde edilen veriler bağımsız bir güvenlik ve sağlık komitesine gönderilecek ve oradan çıkacak sonuca göre şirket denemelere devam edecek ya da tamamen bitirecek” ifadesini kullandı.