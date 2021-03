Corona virüsü atlatan Adnan Oktar karantinada

Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni tip corona virüse yakalandığı ve tedavi sonrası karantinada tutulduğu belirtildi.

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak'ta müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun önce pozitif çıktığı ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.



"MÜVEKKİLİN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"



Adnan Oktar'ın 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan test ve muayene sonucunda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı, Oktar’ın karantinaya alındığı ve daha önce Adalet Bakanlığı’na bildirildiği kaydedilen dilekçede "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

OKTAR’IN AİLESİYLE GÖRÜŞMESİ TALEP EDİLDİ



Dilekçede Adnan Oktar’ın corona virüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Adnan Oktar’ın corona virüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar'ın birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.