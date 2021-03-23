  • BIST 1.378
  • Altın 440,654
  • Dolar 7,8641
  • Euro 9,3502
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Corona virüsü atlatan Adnan Oktar karantinada

» »
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda corona virüsü atlattığı ve karantinada olduğu öğrenildi.
Corona virüsü atlatan Adnan Oktar karantinada

Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni tip corona virüse yakalandığı ve tedavi sonrası karantinada tutulduğu belirtildi.

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak'ta müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun önce pozitif çıktığı ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

"MÜVEKKİLİN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

Adnan Oktar'ın 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan test ve muayene sonucunda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı, Oktar’ın karantinaya alındığı ve daha önce Adalet Bakanlığı’na bildirildiği kaydedilen dilekçede "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

OKTAR’IN AİLESİYLE GÖRÜŞMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede Adnan Oktar’ın corona virüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adnan Oktar’ın corona virüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar'ın birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Kediler, ‘insanı’na kötü davrananlara karşı ne yapar?22 Mart 2021 Pazartesi 21:38
  • İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız22 Mart 2021 Pazartesi 20:15
  • Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye22 Mart 2021 Pazartesi 19:30
  • Altın fiyatları: Gram altın dövizi takip ederek yükseldi, bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kazandı22 Mart 2021 Pazartesi 19:04
  • Kapalı Üreme Programındaki Kızıl Şahinlerden Güzel Haber!22 Mart 2021 Pazartesi 10:02
  • HBO'dan üç yeni Game of Thrones dizisi21 Mart 2021 Pazar 23:14
  • Babası 'cesaretli olsun' diye 6 yaşındayken Toroslar'a bıraktı: Hayvanları gözlemleyerek hayatta kaldı21 Mart 2021 Pazar 22:36
  • Tarihin en büyük fidye saldırısı; REvil, bilgisayar üreticisi Acer'dan 50 milyon dolar istedi21 Mart 2021 Pazar 22:21
  • İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü21 Mart 2021 Pazar 19:25
  • Sosyal medyanın sahte medyumları: 15 günde aşık etmek 4 bin lira21 Mart 2021 Pazar 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti