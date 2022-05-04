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Corona virüsü beyni 20 yıl yaşlandırıyor: IQ’yu düşürüyor

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Bilim insanları dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını ile ilgili dikkat çekici bir araştırma hazırladı.
Corona virüsü beyni 20 yıl yaşlandırıyor: IQ’yu düşürüyor

Cambridge’teki Addenbrooke’s Hospital’da yapılan bir araştırma, corona virüsünü ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 corona virüsü hastasını inceleyen bilim insanları, corona virüsünü ağır geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.

Corona virüsünü yenmeyi başaranlara neden-sonuç ve problem çözme ile ilgili testler yapan bilim insanları hastalığı ağır atlatanların “zihinsel keskinliğinin” azaldığını tespit etti.

Araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, “İngiltere2de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda corona virüsünü atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz” dedi.

Bilim insanları hastalar üzerinde yapılan araştırmada özellikle corona virüsünü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi. Uzmanlar, dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.

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