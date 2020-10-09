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‘Corona virüsü, ciltte 11 saate kadar yaşayabiliyor’

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Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "İnfluenza virüsü şimdiye kadar bildiğimiz bilgilere göre ciltte 2 saate kadar kalıyor."
‘Corona virüsü, ciltte 11 saate kadar yaşayabiliyor’

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, pandeminin ilk zamanlarında Amerika’da bir yapılan bir çalışmayı hatırlatarak, Covid-19 virüsünün bakır yüzeylerde 4 saat, çelik yüzeylerde 72 saat ve kağıtta 24 saat kaldığını söyledi.

Taşkınoğlu, Covid-19 virüsünün yüzeylerde kalma konusunun yoğun virüs miktarı ile ilgili olduğunu belirtti. Taşkınoğlu, virüsün yüzeyde kalma saatini bilmenin özellikle hastane çalışanları ve virüsle daha çok muhatap olacak olan yerler için önemli olduğunu söyledi. 

‘KARŞIMIZDAKİ KİŞİYE BULAŞTIRMAMIZDA VİRÜS YÜKÜ ÖNEMLİ’

Dr. Taşkınoğlu, Japonya’nın corona virüsünün ciltte ne kadar süre yaşadığı ile ilgili yapılan çalışmasında, kadavraların kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“*Bu çalışmada corona virüsü ile influenza (grip) virüsü kıyaslanmış. İnfluenza virüsü şimdiye kadar bildiğimiz bilgilere göre ciltte yaklaşık 2 saat kalıyor. Corona ise 9 saat ciltte kalmış; yani SARS-CoV-2, 9 saat boyunca elin üzerinde canlılığını sürdürmüş.

*Aslında bu çalışmada korkmamız ya da endişelenmemiz gereken bir durum yok. Burada yapılan çalışma virüsün yoğunluğu ilgili değil. Bu sadece virüsün canlılığı ile ilgili bir çalışmadır. Ellerimizi temizlemezsek, ne kadar virüs yoğun olursa virüsü etrafımıza yayma ihtimalimiz var.

*Yapılan çalışmada hapşırarak ya da öksürerek mukus dolu virüs bulaştırdığımızda ciltte ne kadar kalıyor diye bakılmış. Bu sürenin 11 saate kadar uzadığı açıklandı. Virüsün ciltte kalması bu aşamada önemli. Örneğin, ben hastayım ve virüsü taşıyorum. Elime öksürdüğümde ya da hapşırdığımda elimde olan virüsü dokunduğum yüzeye iletebilirim.”

‘GEREKSİZ EL DEZENFEKTE EDİLMEMELİ’

Dr. Taşkınoğlu, gereksiz yere el dezenfekte etmenin elin üzerinde olması gereken normal florayı bozabileceğini söyledi. Taşkınoğlu, ciltten bulaş olmadığını belirterek, “Bu virüsler cilt üzerinden bulaşmıyor. Cildimiz virüsün bulaştırmasını sağlamıyor. Elimizi yanağımıza götürdüğümüz zaman bulaş olmaz. Asıl mesele elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza dokunmamız” dedi.

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