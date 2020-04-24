Psikolog Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yapılan bir taramaya göre, daha önce bir ruh sağlığı sorunu bulunmayan, bu sürece kadar önceden psikolojik olarak bir destek almamış kişilerde de karantina sürecinde çeşitli ruh sağlığı sorunları gelişebileceğini söyledi. Pandemi döneminde bireylerde yeme ve uyku alışkanlıklarında değişiklikler, konsantrasyon zorlukları, kendi sağlığı ve yakınları hakkında endişe ve korkular, depresyon, kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarında da artış görülebildiğini belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, dengeli bir ruh sağlığı için bazı öneri ve uyarılarda bulundu.