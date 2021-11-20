  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Corona Virüsü Hamile Kadınları Depresyona Sürüklüyor

» »
Japonya'da yapılan bir araştırma, her üç hamile kadından birinin Covid-19 salgınının uzun süreli etkileri nedeniyle depresyon ve benzeri mental hastalıklarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.
Corona Virüsü Hamile Kadınları Depresyona Sürüklüyor

Yaşam tarzı ve çalışma alışkanlıklarından dünya ekonomisinin işleyişine kadar hayatın birçok alanında köklü değişimlere neden olan Covid-19 salgınının bir etkisi daha ortaya çıktı. Japonya’daki Kindai Üniversitesi Doğu Tıbbı Araştırma Enstitüsü tarafından bin 22 hamile kadının katıldığı araştırma, her üç anne adayından birinin Covid-19 salgının uzun süreli etkileri nedeniyle psikolojik sorunlarla yüz yüze gelebileceğini ortaya koydu.

Düzenlenen çevrimiçi anketin sonuçlarını, zihinsel sağlık durumunu mercek altına alan ve küresel bir ölçeğe göre değerlendiren uzmanlar, deneklerin yüzde 37,7’sine tekabül eden 385 kişide anksiyete ve depresyon benzeri bulgular gözlendiği sonucuna vardı.

RİSK ÜÇ KAT ARTTI

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Yokohama Şehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada yüzde 13,2 olarak belirlenen hamile kadınların depresyon riskinin neredeyse 3 kat artması endişeye neden oldu. Uzmanlar hamilelik sırasındaki psikolojik sıkıntıların anne kadar bebeğin sağlığını da etkilediğine dikkat çekerek hükümetleri tedbir almaya çağırdı.

NEDENİ İZOLASYON HİSSİ

Anne adaylarını depresyona iten Covid-19 kaynaklı nedenlerin henüz kesin olarak bilinmediğine dikkat çeken uzmanlar, buna rağmen hamile kadınlara yönelik birçok etkinliğin salgın riski nedeniyle iptal edilmesinin kişilerin izolasyon altında hissetmelerine neden olduğunu, bunun da psikolojik sorunlara yol açtığını tahmin ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Pfizer'in COVID-19 İlacını Değerlendirmeye Aldı19 Kasım 2021 Cuma 20:30
  • İlk Korona Hastası Bulundu! Wuhan'daki Canlı Hayvan Pazarında Çalışan Bir Kadın19 Kasım 2021 Cuma 20:15
  • Lazer tedavisi hangi göz problemlerine uygulanabilir?19 Kasım 2021 Cuma 19:52
  • Her Yıl 700 Bin Kişi Antibiyotik Direncinden Hayatını Kaybediyor19 Kasım 2021 Cuma 19:41
  • COVID-19 Prematüre Doğumları Artıyor19 Kasım 2021 Cuma 18:28
  • Çay Ve Kahve, Felç Ve Bunama Riskini Azaltıyor Olabilir19 Kasım 2021 Cuma 18:26
  • Bir Sonraki Corona Virüsünü Fareler Yayabilir19 Kasım 2021 Cuma 17:51
  • Tam aşılı kavramı değişiyor: Uzmanlardan Covid-19 aşısı uyarısı19 Kasım 2021 Cuma 15:02
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne kayıtlı olmadan ilaç satmaktan tutuklandı19 Kasım 2021 Cuma 13:59
  • Uzmanlar pankreas kanserinin en büyük nedeni açıkladı!18 Kasım 2021 Perşembe 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti