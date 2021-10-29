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Corona virüsü hastalarına antidepresan tedavisi: Hastaneye yatışı yüzde 32 düşürdü

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar hastalığın etkisini azaltacak ilaç çalışmaları yürütmeye devam ediyor.
Corona virüsü hastalarına antidepresan tedavisi: Hastaneye yatışı yüzde 32 düşürdü

 

Kanada’da bulunan McMaster Üniversitesi uzmanları, corona virüsüne karşı antidepresan ilaçlarının etkisine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Dr. Edward Mills ve beraberindeki ekip, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılan fluvoksamin adlı ilacı corona hastalarına verdi.

10 İLE 4 HAFTA ARASI İZLENDİ

Brezilya’da 20 Ocak – 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmada 738 corona virüsü hastasına ilaç, 733 hastaya ise plasebo verildi. Diyabet gibi farklı hastalıkları nedeniyle riskli grupta bulunan bu kişilerin durumunu gözlemleyen uzmanlar, 10 gün ile dört hafta arasında hastaneye başvurma durumlarını inceledi.

YOKSUL ÜLKELERDE HAYAT KURTARIR

Çalışmanın sonunda antidepresan verilen hastaların, plasebo grubundaki hastalara oranla yüzde 32 daha az hastaneye başvurduğu ortaya çıktı.

Yüzlerce dolarlık ilaçların yerine söz konusu tedavinin yalnızca 4 Kanada doları (31 TL) bir maliyeti olduğunu belirten Dr. Mills, yoksul ülkelerde çok sayıda hayatı kurtarabileceğini vurguladı.

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