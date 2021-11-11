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Corona virüsü hastanesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

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Romanya'nın merkez şehri Ploiesti‘de bulunan bir corona virüsü hastanesinde bu sabah çıkan yangında 2 hasta hayatını kaybederken 1 hemşire ise yaralandı
Corona virüsü hastanesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Romanya'nın merkez şehri Ploiesti‘de bulunan bir corona virüsü hastanesinde bu sabah çıkan yangında 2 hasta hayatını kaybederken 1 hemşire ise yaralandı. Bir odanın etkilendiği yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, 15 hasta ise başka hastaneye sevk edildi.

Romanya genelinde hastanelerde 310'u çocuk, bin 823 yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 400'den fazla corona virüsü hastası tedavi görüyor.

Romanya düşük aşılama sayıları nedeniyle Avrupa'da 2. sırada bulunurken, corona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ekim ayında görülen yüksek corona virüsü vaka sayılarıyla da hastanedeki yoğunluğun arttığı biliniyordu.

Ekim'de Romanya'nın doğusundaki Köstence'deki bir hastanede yangın çıkmış ve yoğun bakımdaki 7 hasta hayatını kaybetmiş, Şubat ayında ise, başkent Bükreş'te bulunan bir hastanede çıkan yangında 4 hasta yaşamını yitirmişti.

Geçtiğimiz Kasım'da Piatra Neamt hastanesinde çıkan yangında da yoğun bakımda tedavi gören 10 hasta hayatını kaybetmişti

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