Corona virüsü hortluyor: Vaka sayıları ve hastaneye yatış artıyor

2019 yılının son haftalarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında normalleşme çabaları sancılı bir şekilde ilerliyor.

Dünya çapında 543 milyondan fazla insana bulaşan ve 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe verici veriler gelmeye devam ediyor… Bu güne kadar en çok mutasyona uğrayan Covid-19 varyantı olarak kayıtlara geçen Omicron varyantının alt mutasyonlarının da yayılmasıyla birlikte Avrupa’nın birçok ülkesinde corona virüsü vaka sayıları tırmanmaya başladı.

Önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığı kanıtlanan Omicron varyantının hızla yayılmasını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi resmi verileri inceleyerek Fransa, İngiltere, Portekiz ve Almanya’da Covid-19 vakalarının tırmandığını ortaya çıkardı.

Financial Times’ın kapsamlı analizinde Portekiz’deki vakaların yüzde 80’inden fazlasının Omicron’un BA.5 alt varyantı olduğu tespit edilirken Almanya’da da son bir hafta içinde Covid-19’a bağlı sebeplerle hastaneye yatış oranında artış gözlendi. Öte yandan Fransa ve İngiltere’de de vaka sayılarında artış kayıtlara geçti.

Haberde, son dönemde ülkelerin test ve hastalık takip sistemlerini geri plana almasıyla birlikte mutasyonlara karşı önlemlerin yavaşlayabileceği belirtildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nde üst düzey görevde bulunan Piotr Kramarz, Omicron BA.4 ve BA.5 varyantlarının arttığına dikkat çekerken bu alt varyantların bağışıklık sisteminden kaçarak kişileri hasta edebileceğini söyledi.

Portekiz’de BA.5 varyantının son bir ay içerisinde artarak ülke genelindeki vaka sayısını Ocak ayındaki Omicron dalgasına yakın seviyelere çektiği belirtilirken, Almanya’da da son 10 haftalık vaka sayısındaki düşüşün ardından son 10 günde vaka sayılarında ve hastaneye yatış oranında bir artış görülüyor.

Verilere göre Fransa’da ise Nisan ayının başından beri ilk kez hastaneye yatış seviyeleri tırmanışa geçti.