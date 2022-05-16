Corona virüsü ile ilgili korkutan araştırma: Hücreler piroptoza uğrayabilir

ABD ve İngiltere'den uzmanlar ilk kez corona virüsü ile organ yetmezliğinin bağlantısını ortaya koydu.

ABD merkezli Boston Hastanesi ve Kuzey Londra’daki Royal Free Hastanesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırma, corona virüsü ile enfekte olmuş hücrelerin ‘piroptoza uğrayabileceğini’ yani enfeksiyon ve inflamasyona bağlı programlı ölüme neden olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu buluşun, yeni tedaviler oluşturmalarına yardımcı olabileceğini de vurguladı.

Yapılan araştırmalarda, hastaneye kaldırılan 10 kişiden 8’indi hücre ölümü görüldüğü bu durumun virüsün akciğerlere ve diğer organlara nasıl bu kadar hasar verebildiğini açıkladığı ifade edildi.

Araştırmalarda bağışıklık sisteminin virüsü dışarı atmaya çalıştığında, vücudun hassas bölgelerinde iltihaplanmayı tetikleyebilecek tehlikeli parçacıkları kan dolaşımına bırakabileceği bulundu.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİYOR

Sitokin fırtınası olarak adlandırılan benzer durumun uzun süredir Covid enfeksiyonuna yanıt olarak ciddi hasara neden olduğu ve genellikle çoklu organ yetmezliğine yol açtığı biliniyordu, ancak corona virüsün piroptoza neden olduğu ilk kez kanıtlandı.

Araştırmanın Boston Çocuk Hastanesi ile birlikte yürütüldüğü Kuzey Londra’daki Royal Free Hastanesi’nde danışman hepatolog Dr Gautam Mehta, “Bu önemli bir bulgu çünkü şu anda Covid tedavilerimizin tamamı kendisine yönelik. Eğer hastalığa neden olan süreci hedeflersek, aşıların etkili olmadığı hastalarda bile işe yarayan etkili bir tedavi geliştirebiliriz.’ dedi.

Ateşli hücre ölümü anlamına gelen piroptoz, sıklıkla ciddi karaciğer hastalığı olan kişilerde görülür. Bakterilerin bağırsaktan karaciğere sızmasıyla hastalık başlar. Tehlikeyi algılayan bağışıklık sistemi, karaciğer hücrelerinde piroptoz başlatır. Hücreler, bağışıklık sisteminin saldırdığı ve karaciğer yetmezliğine yol açan kimyasalları serbest bırakırlar.

Uzmanlar ayrıca, alkolün kötüye kullanımını tedavi etmek için kullanılan disülfiram ve sıklıkla multipl sklerozlu hastalara verilen dimetil fumarat da dahil olmak üzere piroptozla mücadele ettiğine inanılan birkaç ilaç bulunduğunu açıkladı.

Dr Mehta, “Bunlar kolayca kolayca bulunan uygun fiyatlı ilaçlar.” ifadelerinde bulundu.