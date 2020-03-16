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Corona Virüsü (Koronavirüs) Futbol Camiasından Can Aldı..!

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İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia’nın, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Corona Virüsü (Koronavirüs) Futbol Camiasından Can Aldı..!

İspanya’da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta’nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia’nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı. 21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

AYNI ZAMANDA LOSEMİYDİ...

Portada Alta başkanı Pepe Bueno ise ''Francisco, harika bir insandı. Muhteşem bir karakteri vardı. Aynı zamanda losemiydi... Yaşam savaşı veriyordu ancak hayatını kaybettiğini söylediler. Bu virüse karşı hep birlikte savaşmalıyız. Seni asla unutmayacağız.'' sözlerini kullandı.

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