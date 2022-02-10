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‘Corona Virüsü Laboratuvardan Sızdı’ Teorisini Güçlendirecek Bulgu

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Yeni tip corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan Çin’deki bir laboratuvardan elde edilen toprak örneklerinde corona virüsüne rastlanması, pandeminin doğal yollarla ortaya çıkmadığı iddiasını güçlendirdi.
‘Corona Virüsü Laboratuvardan Sızdı’ Teorisini Güçlendirecek Bulgu

Macaristan'da bilim insanları, Antarktika'da bulunan ve Şanghay'daki Sangon Biotech laboratuvarına gönderilen toprak örneklerinin DNA'sını incelerken corona virüsü izine rastladı.

Araştırmacılar örneklerde Çin'deki hamsterlar ve maymunlara ait genetik maddeler de buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu durumun Covid-19'un ilk olarak vahşi doğada ortaya çıkmadığı, laboratuvardan sızarak farklı hayvanlarda yeni konaklar bulup dünyaya yayıldığı yönündeki teoriyi güçlendirdiğini yazdı.

Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi ve Veterinerlik Tıp Üniversitesi tarafından elde edilen bulgular, çevrimiçi olarak yayınlandı ancak henüz hakemler tarafından onaylanmadı.

Haberde özellikle virüsün Antarktika'daki toprak örneklerine ne zaman bulaştığı konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Çin'de ilk Covid vakalarının tespit edildiği Aralık 2019'da Şanghay'daki laboratuvara gönderilen topraktaki DNA'nın Covid hastaları tarafından kontamine edilmiş olabileceği belirtiliyor.

‘LABORATUVAR SIZINTISI TEORİSİNİ DESTEKLİYOR’

Çinli bilim insanlarının bir deney kapsamında laboratuvarda Covid-19 virüsünü ürettiği, daha sonra virüsün laboratuvardan sızarak yayıldığı iddiası pandeminin başından beri tartışma yaratıyor.

Viral: The Search for the Origin of Covid-19 (Viral: Covid-19'un Kökenini Aramak) isimli kitabının yazarı Viscount Ridley, son elde edilen bulgunun laboratuvar sızıntısı teorisini desteklediğini söyledi.

Covid-19 ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmişti ama virüsün nasıl ortaya çıktığı hala gizemini koruyor.

Çin ise virüsün laboratuvardan sızdığı yönündeki iddiaları reddederek bu teoriler için “iftira” demişti.

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