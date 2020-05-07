Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle dünyada en ağır kayıpların yaşandığı ülkelerden İtalya'da araştırmacılar, corona virüsün "hücrelerde yok edilmesini sağlayan dünyadaki ilk aşı"yı bulduklarını ve sonbaharda insan deneylerine başlayacaklarını açıkladı. Farelerde üretilen antikorları insan hücrelerine aktaran bilim insanları, hiçbir hücrenin Covid-19 ile enfekte olmadığını açıkladı.

İtalyan araştırmacılar: Corona virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik