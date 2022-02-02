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SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Corona Virüsü Rekoru Kırılıyor: Türkiye, Slovakya, Japonya, Çekya, Rusya’da Acı Gün

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2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını endişe yaratmaya devam ediyor... Dün gece Türkiye'de vaka sayısında tarihi rekor kırılırken, Rusya, Slovakya, Çekya, Japonya gibi ülkelerde de rekor vaka sayıları duyuruldu.
Corona Virüsü Rekoru Kırılıyor: Türkiye, Slovakya, Japonya, Çekya, Rusya’da Acı Gün

Dünya çapında 382 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgını, 2019’dan beri 5.6 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olurken salgın, çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantıyla birlikte endişe verici seviyelere ulaştı…

Dün geceden itibaren Dünya’nın birçok ülkesinde corona virüsü vaka sayısında rekor kırıldı… Bunlar arasında Türkiye’de açıklanan 102.601 vaka acı bir rekor olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 198 insan yaşamını yitirirken, Aralık ayı sonundan itibaren hızla yükselişe geçen günlük vaka sayıları 25 Aralık’ta 20 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Öte yandan Ocak ayı ortasına kadar günlük ölüm sayılarında gözlenen düşüş eğilimi de yükselmeye başladı. Cuma günü 210 insanın yaşamını yitirdiği ülkede 4 Aralık’tan beri en yüksek ölüm seviyesi de bu noktada kaldı.

125 BİNDEN 141 BİNE ÇIKTI

Toplam vaka sayısına göre Türkiye’nin bir sıra üstünde, 6’ncı sırada yer alan Rusya’da da vaka sayıları katlanarak artıyor… Moskova yönetimi önceki gün 125.836 olarak kayıtlara geçen günlük vaka sayısının bugün 141.883’e ulaştığını duyurdu.

Hükümet, son 24 saatte 678 insanın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SLOVAKYA’DA KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ

Avrupa ülkesi Slovakya’da da corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor… Aşılanma oranlarının Avrupa Birliği ülkelerine göre düşük seyrettiği Slovakya’da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 20.224 insanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başladığı günden beri ilk kez günlük vaka sayısı 20 bini geçerken, Orta Avrupa ülkesinde yeni tespit edilen vakaların yüzde 61’inin aşısız olduğunun da altı çizildi.

Sıkı önlemler alarak corona virüsü salgınını kontrol altında tutmaya çabalayan Japınya’da da vakalar artmaya devam ediyor…

TOKYO’DA 20 BİN VAKA AŞILDI

Devlet televizyonu NHK, başkent Tokyo’da ilk kez günlük corona virüsü vaka sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu.

Cuma günü 17.631 vakayla rekor kıran Tokyo’da 21.576 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Salı günü 7.131 vakanın tespit edildiği de kayıtlara geçti. Öte yandan Japonya genelindeki toplam vaka sayısının 94930 olduğu belirtildi.

Japonya’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 80 olduğu duyuruldu.

AŞILAMA DÜŞÜK VAKA SAYISI YÜKSEK

Corona virüsüne karşı aşılanma oranlarının düşük olduğu Çekya’da günlük vaka sayısı salgının başladığı günden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saat içinde 57.195 insanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer 10.7 milyon nüfuslu ülkede tespit edilen vakalardan 9775’inin ikinci kez hastalanmış olma ihtimali olduğunu duyurdu.

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