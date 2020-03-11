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Corona Virüsü Rum Basınının Manşetlerinde

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Corona Virüsü Rum Basınının Manşetlerinde
Corona Virüsü Rum Basınının Manşetlerinde

 Tüm dünyada salgın hale gelen ve Güney Kıbrıs’ta iki, KKTC’de de bir kişide görülen Coronavirüs, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.
Politis gazetesi “Virüsü Durdurmak İçin Yeni Tedbirler… Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Kararlar Karmaşa ve Sorulara Neden Oldu” başlık ve spotuyla aktardığı manşet haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüsle ilgili dün açıkladığı tedbirlerin “iyi, ancak başarısız bir çaba” olduğunu yazdı.
Gazete, virüs taşıyan Rum doktorla temas ettiği belirlenen 152 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını; ancak virüsün kuluçka süresi olduğunu ve bu nedenle, ilerleyen günlerde 152 kişiden bazılarında virüs çıkması olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.
Rum Bakanlar Kurulu’nun 75 kişi üzerindeki, ayinler de dahil tüm toplu etkinlikleri yasaklama kararı almasının da uygulanabilir olmadığını yazan gazete, bu konudaki denetimin kim tarafından nasıl yapılabileceğinin akıllarda soru işareti yarattığını belirtti.
Gazetenin iç sayfalarında da, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı tedbirler detaylarıyla aktarıldı, dört geçiş kapısının kapalı kalma süresinin 18 Mart’a kadar uzatıldığı, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki okulların kapatıldığı, 75 kişi üzerindeki toplu etkinliklerin yasaklandığı ve Yunanistan, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’dan gelecek yolcuların karantinaya alınacağına dair kararlara ve KKTC’de yaşanan Corona virüsü gelişmelerine yer verildi.
Alithia gazetesi “Virüsle Hayatımız… Turizm Yokuş Aşağı – Perdios: Olaylar Çok Ciddi” başlık ve spotuyla aktardığı manşet haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları öne çıkardı.
Gazete, iç sayfalardan geniş şekilde aktardığı haberlerinde de, Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi ile Limasol Devlet Hastanesi’nin 2 gün süreyle kapatıldığına, resmigeçitler, gösteriler ve konserler gibi tüm etkinliklerin bir süreliğine iptal edildiğine, Rum Turizm Müsteşarlığı, Sermaye Komitesive Ticaret Dairesi’nin yaptığı çağrılara ve dünyadaki Coronavirüs gelişmelerine yer verdi.
Fileleftheros gazetesi “Kriz Günleri, Abluka Günleri… Tüm Kıbrıs Alt-Üst – Okullar, Hastaneler Kapalı ve Mitingler Yasaklandı” başlık ve spotuyla aktardığı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Rum Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüsün yayılmasını önlemek maksadıyla aldığı sarsıcı tedbirler nedeniyle alt-üst olduğunu ve iki pozitif vakanın, Rum Hükümeti’nin “iki ayağını bir pabuca soktuğunu” yazdı.
Gazete, Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde de, incelenmeyi bekleyen onlarca kan örneği nedeniyle alarma geçtiğini de öne çıkardı ve yaşanan tüm gelişmeleri, iç sayfalarından detaylarıyla aktardı.
Haravgi gazetesi de “Corona Virüsü Hayatımızı Değiştiriyor” başlıklı manşet haberinde, okulların ve üniversitelerin kapatıldığına,

Limasol Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nin 2 gün süreyle kapatıldığına, tüm etkinliklerin iptal edildiğine, futbol maçlarının seyircisiz oynanacağına ve KKTC’de alınan tedbirlere yer verdi.
 

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