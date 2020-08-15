Corona virüsü salgını hükümet düşürdü!

Ekvator Ginesi’nde corona virüsü salgını ile ortaya çıkan ekonomik krizle mücadelede başarısız olan Başbakan Pascual Obama Asue ve tüm bakanlar istifa etti.

Corona virüsü salgını ve ham petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş Ekvator Ginesi'nde hükümeti düşürdü.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Pascual Obama Asue ve tüm bakanların Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’a istifalarını sunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı, hükümetin kriz anında ülkeye yeterince yardım edemediğini ve kriz karşısında yetersiz kaldığını dile getirmişti.

İstifa eden Asue 2016 yılının Haziran ayından bu yana başbakanlık görevindeydi. Yeni hükümetin ise birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Mbasogo tarafından açıklanması bekleniyor.

Orta Afrika'nın petrol üreticisi konumunda bulunan Ekvator Ginesi, corona virüsü salgını nedeni ile düşen ham petrol fiyatları yüzünden ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülke gelirlerinin yaklaşık dörtte üçü ham petrolden sağlanıyor. İHA