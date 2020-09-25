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Corona virüsü salgınında bir ilk: Gönüllülere Covid-19 enjekte edecekler

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"Kontrollü insan enfeksiyonu" yoluyla aşı geliştirme konusu gündemde ve böylelikle sağlıklı olan gönüllülere gerçek corona virüsü enjekte edilebilecek.
Corona virüsü salgınında bir ilk: Gönüllülere Covid-19 enjekte edecekler

Dünyanın birçok ülkesinde corona virüsüne karşı aşı, ilaç ve teknolojik ekipman geliştirilirken İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, corona virüsüyle mücadelede dünya üzerinde bir ilkin Londra’da yaşanabileceği iddiasını ortaya attı.

Gazete, “kontrollü insan enfeksiyonu” yoluyla sağlıklı gönüllülere gerçek corona virüsü enjekte edileceğini ve bu sayede çalışmaların devam edeceğini yazdı. İngiliz kamu kuruluşu BBC, henüz bu konuda bir anlaşma imzalanmadığını aktarırken bu konunun halen tartışıldığı da belirtildi.

İngiliz hükümetinden bir yetkili, bu konuda görüşmelerin ve potansiyel ortaklarla temasların sürdüğünü aktarırken gönüllülerin genç ve sağlıklı insanlardan seçileceği kaydedildi. Gönüllülerin sağlık durumunun Londra’daki hVivo isimli bir klinik araştırma merkezinde 24 saat boyunca izleneceğini yazan İngiliz basını, Ocak ayında bu çalışmalara başlanabileceğini aktardı.

1Day Sooner isimli oluşumun liderlerinden 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart, gelecek yıl London College’de kanser biyolojisi okumadan önce bu sürece dahil olmak istediğini söyledi.

Fakat yetkililer daha önce de benzer çalışmaların yapıldığı grip, kolera ve tifo süreçlerinde de gönüllülerin hastalanmasının önüne geçmek için etkili bir tedavi uygulandığını açıklarken, corona virüsü ile birlikte riskin de yüksek olduğunu dile getirdi.

Financial Times’ın haberinde yaklaşık 2000 gönüllünün bu sürece dahil olmak istediği belirtilirken 1Day Sooner isimli oluşumun buna ön ayak olduğu vurgulandı.

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