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Corona virüsü sonrası cinsel iktidarsızlığın nedeni belli oldu

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Türkiye’deki üç üniversite hastanesinden bilim insanları, corona virüsünün cinsel iktidarsızlıkla bağlantısını araştırdı.
Corona virüsü sonrası cinsel iktidarsızlığın nedeni belli oldu

Türkiye’deki üç üniversite hastanesinden bilim insanları, corona virüsünün cinsel iktidarsızlıkla bağlantısını araştırdı. Corona nedeniyle pandemi servisine yatırılan, bilinen herhangi bir kronik hastalık tanısı olmayan, 35-40 yaş arasındaki 80 erkek üzerinde yapılan araştırmada; kan testleri ve hormon düzeyleri analiz edilerek, cinsel fonksiyonları değerlendirildi.

FONKSİYONLARINDA BOZULMA SAPTANDI

Hastaların taburcu olduktan 3 ay sonra cinsel fonksiyonları tekrar değerlendirildi ve yatış anına göre olan değişim kaydedildi. Hastalarda, corona virüsü gibi iltihabi durumlarda vücudun savunma sistemi için ürettiği bir protein olan interlökin -6 düzeyinin yükseldiği görüldü. Çalışmanın sonunda yatış anında interlökin -6 düzeyi yüksek olan hastaların üçüncü aylarında cinsel fonksiyonlarında daha fazla bir bozulma saptandı.

İnterlökin -6 düzeyinin özellikle corona virüsü geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceği ileri sürüldü. Türk doktorların yaptığı bu çalışma, İngilterenin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia dergisinde yayınlandı.

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