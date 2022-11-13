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Corona virüsü sonrası unutkanlık ortaya çıktı

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsü sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunların sadece akciğerle ilgili olmadığına dikkat çekerek "Ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi.
Corona virüsü sonrası unutkanlık ortaya çıktı

TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her geçen günavirüsle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirterek, “Corona sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Corona virüsü sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da corona sonrası hastaların yüzde 10 ile yüzde 20’sinde unutkanlık görüldüğüne dikkati çekti:

DAHA İYİ TANIMAYA BAŞLADIK

– Dünya Sağlık Örgütü de bugünlerde bu tabloya dikkat çekiyor. Çünkü zaman geçtikçe 2,5 yıldan sonra hastaların şikâyetlerini görmeye başladı. Baştan beri bunu görüyorduk ama şimdi çok daha iyi tanımaya başladık. Veriler yeterli mi, hayır. Daha çok araştırma ve bilimsel kanıt toplamak zorundayız.

– Ama şimdiye kadar elde edilen kanıtlara baktığımızda bu hastaların hastalığı geçirmeye başladığı günden beri bu şikâyetleri yaşayabildikleri veya hastalık iyileştikten sonra ortaya çıktığını ya da hastalıktan sonra dalgalanabildiğini görüyoruz. Biz bunu Covid sonrası durum olarak isimlendiriyoruz bilimsel literatürde.

– Bazı hastalarda uzun sürebiliyor. Ne kadar sürüyor derseniz verirler bize şunu göstermiş özellikle bu tablonun olduğunu söyleyebilmemiz için coronadan sonraki 3 ay içerisinde ortaya çıkıyor ve en az 2 ay devam ediyor. Yani Covid sonrası durum hafif ama uzun süren, kişinin günlük aktivitelerini yapmasını, işine dönmesini etkiliyor. 

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