Corona virüsü taşıyan sağlıkçılardan çalışmaya devam etmeleri istendi

Belçika’nın Liege kentindeki 10 hastanenin sağlık çalışanlarından corona virüsü taşısalar bile belirti yoksa çalışmaya devam etmeleri istendi.

Belçika’nın Liege kentindeki 10 hastanenin sağlık çalışanlarından corona virüsü taşısalar bile belirti yoksa çalışmaya devam etmeleri istendi.

Bugüne kadar 333 bin 718 vakanın görüldüğü, 10 bin 899 kişinin hastalığa yenik düştüğü ülkede, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi corona virüsü tanısı konan kişi sayısı arttı.

Liege kentinde, sağlık çalışanlarının dörtte birinin Covid-19 nedeniyle raporlu olduklarını açıklayan yetkililer, hastanelerin yeni vakalara yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Ülkedeki sağlık çalışanları sendikalarının birliğinin başkanı Dr. Philippe Devos, BBC’ye kentteki 10 hastanenin çalışanlarından testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının belirti görülmüyorsa çalışmalarına devam etmelerinin istendiğini doğruladı.

Devos, bu çalışanlardan hastalara virüs bulaşma riski olduğunu kabul ettiklerini ancak başka şanslarının olmadığını, aksi takdirde birkaç gün içinde hastanelerdeki sistemin çökeceğini söyledi.

Devos, kentte, test yapılan üç kişiden birinin testinin pozitif çıktığının da altını çizdi.

Sadece Liege’de değil tüm ülkede sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 20 Ekim’de, ‘vakalarda tsunami yaşandığını’ söylemiş ve acil olmayan ameliyatların erteleneceğini açıklamıştı.

Virüs dışında sağlık sorunları olan bazı hastalar, Covid-19’luların sayısının yüksek olduğu hastanelerden başka hastanelere aktarılmıştı.