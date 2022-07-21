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Corona virüsü vakaları hızla artarken, Omicron BA.2.75’le ilgili endişe yaratan belirti

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Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde yeni Covid-19 varyantlarıyla salgın yayılımını sürdürürken, İngiltere'den endişeyi körükleyen açıklamalar geldi. Yetkililer Covid-19'un alt varyantı Omicron BA. 2.75'in (Centaurus) belirtilerini duyurdu.
Corona virüsü vakaları hızla artarken, Omicron BA.2.75’le ilgili endişe yaratan belirti

2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiltere’den geldi…

Corona virüsünün bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantının alt türleri hızla dönüşerek aşı ve bağışıklık sistemine rağmen vücuda girebilirken, bu varyantın BA.2.75 türü de yayılmayı sürdürüyor. Daha önce Covid-19 geçirenlere ya da aşı olanlara da bulaşan Omicron BA.2.75 ile ilgili bir açıklama İngiltere’den geldi.

İngiliz medyası, ülkede Covid-19 geçirenlerin yaşadığı hastalık belirtilerinin sıralandığı ZOE uygulamasında hastalığın şekil değiştirmeye başladığını duyurdu. Güncel listeyi inceleyen İngiliz Kamu Sağlığı Hizmetleri, güncel corona virüsü belirtilerini sıraladı.

Yetkililer baş ağrısının artık en yaygın Covid-19 belirtisi olduğunu söylerken, kamuoyu tarafından Centaurus olarak da bilinen OmicroN BA.2.75’te görülen belirtileri de açıkladı.

İngiliz yetkililere göre belirtiler şu şekilde:

– Yüksek ateş ve üşüme
– Bitmek bilmeyen öksürük (24 saat içinde birden çok öksürük krizine girmek)
– Tat ve koku kaybı ya da bozulması
– Nefes darlığı
– Halsizlik ve yorgunluk
– Beden ağrısı
– Baş ağrısı
– Boğaz ağrısı
– Tıkalı ya da akan burun
– İştah kaybı
– İshal
– Mide bulantısı

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