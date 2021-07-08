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Corona virüsü yasaklarının kalkmasına DSÖ’den sert uyarı: Epidemiyolojik salaklık

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Dünya Sağlık Örgütü’nün Yönetici Direktörü Mike Ryan, birçok ülkenin corona virüsü yasaklarını gevşettiğini fakat bunun çok yanlış bir hamle olduğunu söyledi.
Corona virüsü yasaklarının kalkmasına DSÖ’den sert uyarı: Epidemiyolojik salaklık

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yönetici Direktörü Mike Ryan, birçok ülkenin corona virüsü yasaklarını gevşettiğini fakat bunun çok yanlış bir hamle olduğunu söyledi.

Çok sert bir uyarıda bulunan Ryan, “Ülkeler Covid-19 yasaklarını kademeli olarak kaldırmalı. Aksi takdirde bütün kapanma süreci boyunca elde ettikleri kazanımları yitirirler” dedi.

Ryan, insanların salgının başında olmak yerine Covid-19’a daha sonra bulaşmalarının önünü açan devlet stratejilerini eleştirerek, “Bu durum epidemiyolojik salaklık” ifadesini kullandı.

AMERİKA’DA HAFTADA 1 MİLYON VAKA TESPİT EDİLİYOR

DSÖ’nün üst düzey ismi, “Ülkeler öncelikle, az gelişmiş ülkelerdeki sağlık çalışanları, yaşlılar ve bünyesi zayıf olanları korumak için aşılarını paylaşmalı. Daha sonra çocuklar da aşı programına alınmalı” dedi.

Birçok ülkenin çok büyük bir hızla yeniden açıldığına değinen Ryan, “Covid-19 aşılama oranı düşük ülkelerin yasakları kaldırma kararı çok toksik bir karışım. Şu an çok dikkatli olunması gereken bir zaman fakat her ülke kendi kararını vermeli” ifadesini kullandı.

Ryan, daha önce yaptığı açıklamada, “Amerika kıtasındaki bütün ülkelerde halen haftalık 1 milyon vaka var. Bu salgın bitmedi. Avrupa’da da aynı durum var, orada da haftada yarım milyon vaka çıkıyor.

HOLLANDA ÖRNEĞİ

Öte yandan Ryan’ın gündeme getirdiği hızlı açılmanın en korkutucu etkisini Hollanda yaşıyor… Vaka sayısının düştüğü ve halkın yaklaşık üçte ikisinin en az 1 doz aşı olduğu ülkede bir süre önce normalleşme başladı. 26 Haziran’da yasakların kalktığı ülkede bar, restorant, gece kulüpleri açılırken ülkede vaka sayısı ikiye katlanarak 8.000’e çıktı.

Çarşamba günü yetkililer 3.688 yeni vaka tespit edildiğini duyurduktan sonra hükümetin yeni yasakları gündemine alması bekleniyor.

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