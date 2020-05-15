200’ün üstünde ülkede ve bölgese görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi havayolu endüstrisini harap etmiş olsa da, çoğu uzman bunun geçiçi olduğu konusunda hemfikir.

Bununla birlikte, corona virüsün dünya genelinde ikinci ve hatta üçüncü bir dalgasının görüleceği öngörüldüğünden, uçuş sektöründe 2021'e kadar normale dönüş beklenmiyor.

Ancak, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri yolcuların tekrar uçmasını sağlamak, havaalanlarını yeniden düzenlemek ve yolcuların güvenini kazanmak için güvenlik ve sağlık düzenlemeleri planlıyor.

Havayolu stratejisi firması SimpliFlying tarafından hazırlanan bir raporda, pandemiden sonra hava yolculuğunda değişecek 70’ten fazla alışkanlık belirtildi. Bunlardan 15’i ise uçuşlarda kısa bir süre içinde yerini alacak gibi görünüyor.