Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüsün (Covid-19)’un bugüne kadar yayımlanan en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüleri açığa çıkarıldı. Diğer taraftan, Covid-19’un insan bağırsağındaki çoğalımını gösteren fotoğraflar, virüsün sindirim sisteminde de çoğalabileceğini ilk kez gösterdi.