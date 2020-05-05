Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüsün (Covid-19)’un bugüne kadar yayımlanan en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüleri açığa çıkarıldı. Diğer taraftan, Covid-19’un insan bağırsağındaki çoğalımını gösteren fotoğraflar, virüsün sindirim sisteminde de çoğalabileceğini ilk kez gösterdi.
İngiliz bilim insanları yeni tip corona virüsün en detaylı görüntülerini paylaştı. Yayımlanan görsellerde virüsün bağırsaklarda kendini nasıl çoğalttığı ve verdiği hasar görülüyor.
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