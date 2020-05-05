  • BIST 98.431
  • Altın 386,640
  • Dolar 7,0772
  • Euro 7,6805
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

» »
Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı
Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüsün (Covid-19)’un bugüne kadar yayımlanan en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüleri açığa çıkarıldı. Diğer taraftan, Covid-19’un insan bağırsağındaki çoğalımını gösteren fotoğraflar, virüsün sindirim sisteminde de çoğalabileceğini ilk kez gösterdi.

İngiliz  bilim insanları yeni tip corona virüsün en detaylı görüntülerini paylaştı. Yayımlanan görsellerde virüsün bağırsaklarda kendini nasıl çoğalttığı ve verdiği hasar görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 25 Bin 201'e Yükseldi05 Mayıs 2020 Salı 09:08
  • AB Aşı ve İlaç Çalışmaları İçin 7,4 Milyar Euro Topladı05 Mayıs 2020 Salı 09:05
  • İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 28 Bin 734'e Yükseldi05 Mayıs 2020 Salı 09:03
  • Gazze’de sağlık sektörü alarm veriyor05 Mayıs 2020 Salı 09:01
  • Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 Uzun Süre Bizimle Olacak05 Mayıs 2020 Salı 08:55
  • AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Erdoğan’a teşekkür05 Mayıs 2020 Salı 08:26
  • Güney Kore’deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:59
  • AB'den Covid-19 aşısı için bağış kampanyası: 7,4 milyar euro toplandı, ABD katılmadı04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:35
  • Güney Kore’deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:16
  • 'Aşı maratonu' başladı: Milyonlarca euro bağış yağıyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti