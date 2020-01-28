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Corona virüsün kaynağına ne?

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Corona virüsün kaynağına ne?
Corona virüsün kaynağına ne?

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan resmi açıklamaya göre corona virüsün sıfır noktası, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı

PEKİN- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan bilim adamlarının yaptıkları testler, hastalığın çıkış noktasının şüphelenildiği gibi koala, yılan, karıncayiyen ve misk kedisi gibi hayvanların yasa dışı olarak satıldığı pazar olduğunu gösterdi. Ancak virüsün hangi hayvandan yayıldığı hala kesinlik kazanmadı.

Uzmanlar geçen hafta hastalığın yılanlardan yayılmış olabileceğini öne sürmüştü. Bu açıklamanın sadece bir gün öncesinde ise virüsün, Çin'de sıklıkla tüketilen yarasa çorbasından yayılmış olabileceği iddia edilmişti.

Taze satış yapılıyordu

Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı, buranın yerlilerinin uğrak noktalarından biri olarak nitelendiriliyor. Özellikle etini "taze" satın almak isteyenler buraya geliyor ve satın alacağı hayvanı hemen o anda kestiriyor. Canlı hayvanlar, bu pazardaki küçük kafeslerde tutuluyor ve müşterinin talebine göre kesiliyor.

Pazardan yayıldığı kesin

Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın aktardığına göre Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, "33 pozitif örnekten 31'i, yaban hayatı ticaretinin yoğunlaştığı pazarın batı bölgesinden toplandı." açıklamasında bulundu. Bu sonuçlar, yeni koronavirüsü salgınının başlangıcının, yaban hayvanları ticaretiyle yüksek oranda bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

100 Bine yakın vaka olabilir

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu. Ancak uzmanlar asıl sayının 100 bine yakın olduğunu tahmin ediyor.

Vahşi hayvan ticareti yasaklandı

Çinli yetkililer pazar günü, vahşi hayvan ticaretini geçici olarak yasakladı. Hükümet, yasağı yok sayanların 'ciddi şekilde soruşturulup cezalandırılacağını' söyledi. Çin'de salgının başladığı Vuhan'daki balık pazarı, kapatılır kapatılmaz incelemeye alındı.

Hayvandan insana geçti

SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan, insana geçtiği düşünülüyor. Koronavirüs salgınının merkezinde olan bu pazarda, koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satılıyor. Çinli yetkililer, burada yasadışı olarak satılan vahşi hayvanlara el koyarak incelemeye aldı.

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