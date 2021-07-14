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Corona Virüsün 'Sıfırıncı Hasta'sı O Mu?

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Bilim insanları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor.
Corona Virüsün 'Sıfırıncı Hasta'sı O Mu?

Bilim insanları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde yapılan bir araştırma ise 25 yaşındaki İtalyan bir kadının, ilk Covid-19 vakasının Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinden bir ay önce, corona virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu ortaya çıkardı. Kadından alınan numune örnekleri pozitif çıkarken, uzmanlar, diğer ülkelere kan bankalarındaki Aralık 2019 dönemi öncesinde alınan örnekleri test etmelerini tavsiye etti.

KASIM 2019'DA BOĞAZ AĞRISI VE CİLT LEZYONLARI ŞİKAYETİ BİLDİRDİ

Covid-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip, dikkatlerini gizemli bir İtalyan kadının vakasına çevirdi. 25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde Covid-19'un tespit edilmesinden bir ay önce, Kasım 2019'da boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

DERİ NUMUNESİNDE CORONA VİRÜS BULUNDU

Bu yılın Ocak ayında yayınlanan araştırma, kadın tarafından bırakılan bir deri örneğinde altı aydan fazla bir süre sonra test edildiğinde corona virüs izlerine rastlandığını buldu.

Bilim insanları, söz konusu kadının vakasının, Wuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarında Aralık 2019'da ilk Covid-19 vakasının görülmesinden çok daha önce virüsün başka ülkelerde dolaştığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadının vakasının incelenmesinin  salgının işleyişinin ortaya çıkması için önemli olduğu belirtildi. 

 

Ancak, araştırmacıların önündeki tek engel, kadının kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi. 

GENÇ KADINI TEDAVİ EDEN DOKTOR ÖLDÜ

Wall Street Journal, kadını tedavi eden  Milan'daki Policlinico hastanesi ve Milano Üniversitesi’nin kadına dair kayıtlara sahip olduğunu ancak kişisel bilgileriyle ilgili ayrıntılara sahip olmadığını yazdı. Genç kadını tedavi eden dermatolog Raffaele Gianotti’nin ise Mart ayında hayatını kaybettiğini belirledi. 

DSÖ'DEN ÜLKELERE ARALIK 2019 ÖNCESİ KAN ÖRNEKLERİNİ İNCELEME TAVSİYESİ

DSÖ ekibi ise kadının izini sürmek için yola koyuldu. Araştırmacılar, teyit edilen ilk Wuhan vakasından önceki diğer ülkelere de olası Covid-19 vakalarının araştırılmasını tavsiye etti. Daha önceki şüpheli vakaların incelenmesinin, virüsün erken yayılmasının zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, bunun gerçekleştirilmesi için çeşitli ülkelerdeki kan bankalarından 2019'un sonlarına ait numuneleri corona virüs antikorlarının varlığı için test etmelerini istedi. Birkaç çalışma, bölgelerinde ilk virüs vakaları rapor edilmeden önce bireylerin Covid-19 ile enfekte olduğunu öne sürdü, ancak İtalyan kadının vakası en ilgi çekici olanlardan biri olmaya devam ediyor.

 

Haziran 2020'de kadından alınan bir kan testi, corona virus antikorları için pozitif çıktı.
Bununla birlikte, aylar önce, 10 Kasım 2019'da kadından Dr. Gianotti tarafından bir deri örneği alındı. Pandemi 2020'nin başlarında İtalya'yı vurduğunda, Dr. Gianotti, herhangi bir Covid-19 izi aramak için arşivlenmiş cilt örneklerine baktı.

VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİ BULUNDU

Dr. Gianotti'nin araştırmasında ortak yazar olan Massimo Barberis, Wall Street Journal’e yaptığı açıklamada,”Kadının deri numunesi üzerinde iki test yaptım, her ikisinde de corona virüsün başak proteini ve protein kabuğunu bulduk. Ancak, numune çok önemli bir üçüncü test yapmak için çok bozulmuştu” dedi.

Barberis, söz konusu testin, Dr. Gianotti'nin virüsü genetik olarak sıralamasına, kadının gerçekten Covid-19'a sahip olduğuna dair daha kesin bir doğrulama sağlamasına ve potansiyel olarak araştırmacıların onu Çin'deki vakalarla karşılaştırmasına izin verebileceğini söyledi.

Öte yandan Barberis, kadının 2020'nin ortalarında alınan kanında antikor testi pozitif çıkmasına rağmen, Covid-19'un o zamana kadar kuzey İtalya'yı sardığını ve Kasım ayından bir süre sonra asemptomatik bir enfeksiyona maruz kalmış olabileceği ihtimalini yarattığına dikkat çekti. 

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