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Corona virüsün yüzde 80 ölümcül olan hibrit bir mutasyonu üretildi

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ABD'li bir grup bilim insanın bir laboratuvarda ölümcül yeni bir Covid-19 varyantı ürettikleri ortaya çıktı.
Corona virüsün yüzde 80 ölümcül olan hibrit bir mutasyonu üretildi

ABD’de yer alan Boston Üniversitesi’nde bilim insanları, bir laboratuvarda corona virüsün oldukça ölümcül yeni bir varyantını üretti. 

HİBRİT VİRÜS ÜRETTİLER

Dailymail’in haberine göre, Covid-19’un ne kadar ölümcül olabileceğini görmek isteyen araştırmacılar, bir çalışmada farelerin yüzde 80'ini öldüren Omicron ve orijinal Wuhan türünü birleştiren hibrit bir corona virüs yarattı. 

"ATEŞLE OYNUYORLAR"

Söz konusu olay, benzer uygulamaların pandemiyi başlatmış olabileceğine dair korkulara rağmen, virüs manipülasyonu araştırmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Birçok farklı araştırmacı, ABD’de yapılan çalışmaya tepki gösterdi. 

Çalışmayı eleştiren ve İsrail Hükümeti'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Shmuel Shapira, "Bu tip çalışmalar tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.

Öte yandan, daha önce pandemiye neden olan yeni tip corona virüsün bir laboratuvarda üretildiğine dair birçok teori ortaya atıldı.

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan’daki ilk vakalardan sadece birkaç kilometre uzakta bulunan bir Çin laboratuvarı, yarasalardaki corona virüsleri üzerinde benzer araştırmalar yaptı.

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Covid-19’un bir ABD laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia etti. Pandeminin kökenlerine ilişkin iki yıllık bir soruşturmanın sonuçlarını yayınlayan derginin gerçeği ortaya çıkarmakla görevli ekibi, corona virüsün Amerika'da ortaya çıkmış olabileceğinin 'makul' olduğunu belirtti.

ÇALIŞMAYI SAVUNANLAR DA VAR

Diğer taraftan, Rutgers Üniversitesi'nde kimyager olan Dr. Richard Ebright, Boston Üniversitesi’ndeki çalışmayı savunarak, “Araştırma, corona virüsün nasıl ilerleyeceğini görmek açısından oldukça önemlidir. Laboratuvarda üretilen farklı bir pandemiden kaçınmak istiyorsak, gelişmiş virüs araştırmalarının yapılmadı zorunludur" diye konuştu.

Öte yandan, hakem değerlendirmesinden geçmeyen yeni araştırmada, Boston Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, insan hücrelerine bağlanan ve onları istila eden Omicron'un başak proteinini çıkardı. 

Başak proteinleri corona virüste her zaman mevcuttu, ancak zamanla daha da gelişti. Omicron'un başak proteininde onu oldukça  bulaşıcı yapan onlarca  mutasyon bulunuyor. Araştırmacılar, Omicron'un başak proteini, pandeminin başlangıcında Wuhan'da ilk ortaya çıkan orijinal türe bağladı.

Ardından bilim insanları, orijinal Omicron varyantına kıyasla farelerin yeni hibrit varyantı  nasıl karşıladığını inceledi.

FARELERİN YÜZDE 80'İ ÖLDÜ

Çalışmanın yazarları, "Farelerde, Omicron hafif, ölümcül olmayan enfeksiyona sebebiyet verirken, hibrit varyant yüzde 80 ölüm oranıyla ciddi hastalığa neden oldu” diye yazdı.

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