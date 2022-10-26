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Corona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında yeni dalga ile ilgili endişe yaratan bir çalışma bilim insanlarından geldi.
Corona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını yeni varyantlarla etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsünün bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı da evrim geçirmeye devam ederken birçok ülkede bilim insanları ve sağlık kuruluşları kış aylarında vaka sayılarının artabileceğine dair açıklamalarını yoğunlaştırdı.

DSÖ, EMA ve CDC gibi kurum ve kuruluşlardan vaka sayılarındaki artış ile ilgili açıklamalar gelirken ABD’nin saygın üniversitelerinden Washington Üniversitesi’nde yapılan bir modelleme araştırması endişe yaratıcı bir analiz yaptı. Üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sağlık Verileri Ve Değerlendirme Enstitüsü’nde görevli bilim insanları corona virüsünün yeni dalgasının 2023’te nasıl bir etki yaratacağına dair öngörülerde bulundu.

Yapılan analizler sonucunda dünya genelinde vaka sayısı yavaş yavaş artmaya devam edecek. Gelecek aylarda vaka sayılarının artacağını belirten bilim insanları Şubat ayında günlük ortalama vaka sayısının ise 18.7 milyona ulaşacağını öngördü.

ÖLÜM SAYISI 2748’E ÇIKABİLİR

Washington Üniversitesi’ndeki araştırmada şu an günlük ortalama Covid-19 vaka sayısının 16.7 olduğu belirtilirken ölüm oranının 1 Şubat’ta artacağına dair tahmin yapıldı. Bilim insanları şu an dünya genelinde ortalama 1660 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğünü belirtirken 1 Şubat’ta bu sayının 2748’e çıkabileceğini de vurguladı.

Washington Üniversitesi’nde araştırmayı yapan bilim insanları yeni varyantın daha kolay bulaştığını fakat hastalığın daha az öldürücü olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

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