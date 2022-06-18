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Corona virüsüne karşı kafanızı 9 derece çevirin uyarısı

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Hint ve İskandinav bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma birisiyle konuşurken kafanızı belirli bir açıdan çevirmenin virüsün bulaşmasını engellediği sonucunu ortaya koydu.
Corona virüsüne karşı kafanızı 9 derece çevirin uyarısı

Hindistan Bilim Enstitüsü’nde görevli bilim insanları ile birlikte Nordik Teorik Fizik Enstitüsü ve Uluslararası Teorik Bilimler Merkezi’nin ortak çalışması sonucunda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Flow isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmada birisiyle konuşurken göz temasını sağlayarak kafayı 9 derece çevirmenin corona virüsü bulaşmasını engellediği bulgusuna ulaşıldı. Bilim insanları bireyler konuşurken havaya saçılan partiküllerin hareketini izleyerek bilgisayarla simülasyon yaptı.

Uzmanlar maskesiz iki insanın 45-90-180 santimetre uzaklıkta konuşmalarını inceledi. Bir dakikalık konuşma sırasında havaya saçılan partikülleri analiz eden uzmanlar farklı sonuçlara ulaştı. Konuşan kişiler arasındaki boy farkının da önemli bir faktör olduğuna dikkat çekilirken, araştırmayı yürüten Sourabh Diwan, “Konuşmak karmaşık bir aktivite ve insanlar konuştuğunda virüsün bulaşma riskini gözden kaçırıyor” dedi.

Bilim insanları konuşurken kafayı biraz çevirmenin riski azalttığını da açıkladı.

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