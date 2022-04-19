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Corona virüsüne yakalandığınızı mı düşünüyorsunuz? Telefona öksürün…

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Avustralyalı bilim insanları, Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığınızı tespit edebilen çığır açacak nitelikte bir uygulama geliştirdi.
Corona virüsüne yakalandığınızı mı düşünüyorsunuz? Telefona öksürün…

Küçük ölçekli Avustralyalı bir şirket olan ResApp’in ortaya koyduğu bu tanı yöntemine göre, corona virüsünü teşhis etmek için yapay zekayı kullanarak telefona birkaç kez öksürmek yeterli oluyor.

Testlere olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltmayı vaat eden akıllı telefon uygulaması, öksürüğün sesini kaydediyor ve nedenin Covid-19 olup olmadığını anında söylüyor.

Times’ın haberine göre, araştırmacılar, uygulamalarının corona virüsü olmayan kişiler için yüzde 99 ve pozitif vakaları tespit etmede yüzde 92 oranında doğru olduğunu söylüyor.

6000 “ÖKSÜRÜKLÜK” VERİ TABANI

Amerikan ilaç devi Pfizer, geçtiğimiz hafta ResApp’i satın almak için 57 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. 

Avustralya, Endonezya ve İsviçre’deki doktorlar, uzaktan telesağlık randevuları sırasında astım ve zatürre teşhisine yardımcı olmak için uygulamanın bir sürümünü halihazırda kullanıyor.

Uygulama, yüzde 90’ın üzerinde bir başarıya sahip olsa da, uzmanlar yasal onay alabilmek için yine de daha fazla klinik denemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor.

ResApp CEO’su Dr Tony Keating, “Bu, son birkaç ayda gerçekleştirdiğimiz büyük bir atılım. Öksürükleri pozitif Covid-19 sonuçlarıyla eşleştirebildik. Öksürük seslerinde bize corona virüsü belirtisi veren noktalar bulduk” dedi.

Keating ayrıca, “Bilgisayar bu öksürük sesini gerçekten ayırabiliyor. O öksürük sesinde sağlıklı bir insanla Covid-19’lu bir insan arasında farklı olan küçük imzalar olabilir. Makine öğrenimi ile öksürük sesiyle ilgili her türlü ayrıntıyı analiz ediyoruz. Bu yüzden muhtemelen dinleyen insanlar tarafından duyulmuyor” diye ekledi.

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