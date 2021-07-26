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Corona virüsünü bir haftada yenen ilaç için geri sayım başladı

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Corona virüsünün etkilerini sıfırlayacak bir ilaç geliştirme çabası Japonya’da büyük bir hızla ilerliyor…
Corona virüsünü bir haftada yenen ilaç için geri sayım başladı

Corona virüsünün etkilerini sıfırlayacak bir ilaç geliştirme çabası Japonya’da büyük bir hızla ilerliyor… Pfizer ve Merck gibi ilaç şirketleriyle Covid-19 ilacı için yarışan Japon biyoteknoloji şirketi Shionogi, günde bir kere alınarak bir hafta içerisinde corona virüsünü nötralize eden bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.

Şirket, Covid-19 hastalarının bir hafta boyunca günde bir kere alacağı ilacın insanlar üzerindeki deneme fazına başlandığını da resmen açıkladı. Osaka merkezli şirket daha önce kolesterol ilacı Crestor’u geliştirerek uluslararası arenada adını duyurmuştu. Şirket, ilacın yan etkileri üzerine incelemelerin devam ettiğini de açıkladı.

GÜNDE TEK DOZ YETERLİ

Yapılan açıklamada bu ilacın Covid-19 virüsüne saldıracağı ve günde tek doz alınmasının yeterli olacağı belirtildi. Şirket, çalışmaların devam ettiğini ve yan etkiler ile ilgili incelemelerin gelecek yıla kadar sürebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, Pfizer ve Merck’in geliştirdiği corona virüsü ilacında son test aşamasına gelindiğini hatırlattı. Gazete, “Pfizer günde iki doz alınmasını tavsiye ettiği ilacını bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanabilir. 2.000’den fazla kişinin katıldığı bir araştırma devam ediyor” yorumunu yaptı.

Corona virüsü aşısı olunmasına rağmen yeni vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte Covid-19 ilaçları için talep ve ilgi artarken şirketler de bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bazı şirketlerin geliştirdiği antiviral ilaçlar hastanelerde Covid-19 hastalarına kullanılırken bunlarla ilgili net araştırmalar henüz yapılmadı.

DENEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Shionogi’nin CEO’su Isao Teshirogi, hedeflerinin Covid-19 hastasının evde semptomları hafifken alması gereken bir ilaç tasarlamak olduğunu söyledi. Teshirogi, “Amacımız güvenli ve ağızdan alınan bir ilaç geliştirmek. Bizim geliştirdiğimiz ilacın 5 gün içerisinde virüsü nötralize etmesini bekliyoruz. İlk aşamada 50 ile 100 kişinin dahil olduğu bir test yapmak. Daha sonra Japonya’da daha geniş kapsamlı ve plasebonun da yer aldığı bir araştırmayı yıl sonunda yapabiliriz” dedi.

İlaç geliştirme aşamasında yan etkilerin görüşmesi ve dolayısıyla ilacın başarısız olma ihtimali oldukça yüksek ihtimal. Mide bulantısı gibi hafif bir semptom bile bütün projenin çöpe atılmasına sebep olabiliyor. Pfizer ve Shionogi’nin ayrı ayrı geliştirdiği corona virüsü ilaçları proteaz enzimleri durdurarak enfeksiyonu engelliyor. Proteaz enzimleri HIV benzeri diğer virüslere karşı da kullanılıyor.

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