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Corona virüsüyle yaşamaya nasıl alışırız?

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Corona virüsüyle yaşamaya nasıl alışırız?
Corona virüsüyle yaşamaya nasıl alışırız?

1 – KENDİNİZE SÖZ VERİN

Pek çok hayat kurtarıcı davranışımız aslında hep karar vermekle, kendimize söz vermekle başlıyor. Kendimizin ve başkalarının güvenliği için doğru davranma, kurallara uyma kararı alıyoruz. Bisiklete ya da otomobile binerken emniyetimiz için kask ve emniyet kemeri takıyoruz. Aynı şeyi COVID-19 için de düşünmelisiniz. Pek hoşlanmasanız da hem kendi hem de başkalarının sağlığı için maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı ve el hijyenine daha fazla dikkat etmeyi hayat kurtarıcı davranışlarınız arasına ekleyebilirsiniz.

2 – TEKRARLAR ALIŞTIRIR

Yeni bir kurala uymak ve aynı davranışı sürekli tekrarlamak insana zor gerebilir. Ancak bir süre sonra alışkanlık kazanılır. COVID-19'dan korunmak için de durum böyledir. İlk başlarda sıkılarak taktığınız maskeyi, bir süre sonra hayatınızın bir parçası haline getirip hiç düşünmeden taktığınızı veya ellerinizi otomatikman sık sık yıkadığınızı fark edeceksiniz.

3 – YEDEKLİ DOLAŞIN

Yanınızda her zaman yedek maskeniz olsun. Çantanızda, arabanızda, cebinizde, iş yerinizde maske bulundurun. Böylece aniden  ihtiyacınız olduğunda “Maskem yok” diye strese girmezsiniz. El hijyeni için de yanınıza mutlaka ıslak mendil, kolonya, dezenfektan gibi ürünler alın.

4 – HASTA HİKAYELERİNİ OKUYUN

Pek çok insan hala ciddiyetin farkında değil. “Corona virüsü bana bulaşmaz” diye düşünebiliyor. İşte böyle düşünenler hastalığı atlatmış kişilerin hikayelerini okumalı. Bu, gerçekle yüz yüze gelip, bilinçlenmelerini sağlar.

5 – ÇOCUKLARIN SİZİ UYARMASINA İZİN VERİN

Çocuklarınıza pandemi kurallarına uymayı öğretin. Hatta aile veya arkadaş ortamında kurallara uyulmadığında çocukların sizleri ve çevrelerini uyarmasına izin verin. Mesela maskenizi unuttuğunuzda, sosyal mesafe kuralına uymadığınızda size bunları hatırlatsınlar.

6 – SAKIN PES ETMEYİN

Özetle korunma yollarına harfiyen uyarak corona virüsüyle yaşamayı öğrenmek ve bu salgının bir süre daha hayatımızda olacağını kabul etmek gerekiyor. Yıllar önce, örneğin kimse pasif sigara içiciliğini önemsemiyordu veya çocuklar için araba koltukları yoktu. Tüm bunlara alıştığımız gibi yeni hayatımıza da alışabilir, yeni gerçekleri kabullenip, önlemlerle COVID-19'dan korunabiliriz. Virüse karşı bir tedavi yöntemi veya aşı bulunana kadar önlem alarak yaşamamız lazım. Bunun da aylar sürebileceğini kabullenmek, strese girmemek için önemli.

HAYATİ TAVSİYELER

‘Bu süreçte mevsim hastalıklarına dikkat edilmeli, bağışıklık güçlendirilmeli ve aşılar ihmal edilmemeli' diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko da tavsiyelerini şöyle sıraladı: COVID-19'a karşı sağlıklı beslenin, bol bol su için, nefes egzersizleri yapın, sigaradan uzak durun ve maskenizi sık sık değiştirin. Grip aşınızı ve eğer risk grubunda yer alan bir yetişkinseniz zatürre aşınızı yaptırmayı unutmayın.'

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