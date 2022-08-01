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SON DAKİKACoronada 4. doz aşılar ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor

Coronada 4. doz aşılar ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor

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Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Doç. Dr. Dane Ediger, “Yapılan araştırmalar 4. doz aşıların ölüm riskini en az yüzde 54 oranında azalttığını ortaya koyduğu için aşılanma çok önemli” dedi.
Coronada 4. doz aşılar ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 404 bin 837’ye, vaka sayısı 575 milyon 879 bin 848’e ulaştı. Ülkemizde de vakaların hızla artığını söyleyen Doç. Dr. Dane Ediger;

“Ülkemizde 1 haftada vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük 32 bin vaka önümüze çıkıyor artık. Bu artış, yeni dalganın büyüklüğünü gösteriyor. Belli önlemler alınmazsa yayılma oranı artacak ve sağlık sistemine binen yük de eşzamanlı olarak artmış olacak.

Pandemiyi son iki yıldır yaşayan bireyler olarak mayıs ayında hafiflemeyle kendisi gösteren gevşeme durumu, özellikle kapalı mekanlar ve toplu taşımalarda maske zorunluluğunun getirilmesiyle son bulmalı. Hastanelerde bile maske takılmama durumunu gözlemlemiştik ama hastaneler ve toplu taşıma başta olmak üzere N95 maske kullanılmasını önermekteyiz” dedi.

 “50-60 ÜZERİ 4. DOZ AŞI OLMALI”

Dr. Ediger, ABD'de 50 yaş üzeri bireylerin 4. doz aşılarını olduklarında ölüm riskinin yüzde 42 azaldığını ortaya koyan araştırmaların olduğunu söyledi. Yine İsrail'de yapılan bir çalışmayı da aktaran Ediger, “60 yaş üzerindeki kişilere 3. Doz üzerinden 4 ay geçtikten sonra yapılan 4.doz aşı ile; ağır hasta olma durumunun yüzde 64, ölüm oranının da yüzde 78 azaldığı gözlendi” dedi.

50-60 yaşları gibi belli bir yaşın üzerindeki kişilerin aşı olması gerektiğini belirten Ediger, diğer yandan riskli durumları barındıran, kronik hastalığı olan bireylerin, bağışıklık yetmezliği bulunanların, son bir yılda kemoterapi alıp son 6 ayda ışın tedavisi alanlar ve organ nakli yaptıranların da yine aşı olması gerektiğinin altını çizdi. Toplumun geneli için illa 4. doz uygulansın diye bir veri olmadığının da bilgisini verdi.

“KAPANMAK İSTEMİYORSAK MASKELER TEKRAR HAYATIMIZA GİRMELİ”

Covid geçirenlerin 3 ay sonra kandaki antikor seviyesinin düşmesinden dolayı 4. doz hatırlatma aşısını yaptırabileceklerini ifade eden Ediger sözlerini şöyle tamamladı: “Kış aylarında sokağa çıkma yasağının önüne geçmek için bugün önlem almak şart.

Omicron'un semptomları, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, vücut ağrısı, üst solunum yolu semptomları olarak kendini gösteriyor ve izolasyon süreci olmayınca da bulaş riski artıyor. Bu semptomlar görüldüğü an mutlak suretle test yapılıp izolasyon sürecine girilmeli ve kapanma yaşansın istenilmiyorsa maskeler tekrar hayatımıza girmeli.”

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