  • BIST 109.601
  • Altın 326,619
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

‘Corona’dan ilk Türk öldü

» »
Bir Türk vatandaşı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
‘Corona’dan ilk Türk öldü

Fransa’da bir Türk vatandaşı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

NTV muhabiri Kayhan Karaca’nın aktardığına göre Soissons şehrinde 64 yaşında Mersin doğumlu H.B. yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından yaşamını yitirdi.

Cumartesiden beri hastanede solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören kişi, aynı zamanda yüksek kolesterol ve diyabet hastasıydı.

Fransa cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermezken, H.B.’nin üç oğlu ve eşi de karantinaya alındı.

Dünya genelinde Covid-19’dan hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 383, toplam vaka sayısı ise 98 bin 382.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Senatosundan Kovid-19 İçin 8,3 Milyar Dolarlık Bütçeye Onay06 Mart 2020 Cuma 11:16
  • İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi06 Mart 2020 Cuma 09:49
  • Trump, DSÖ'nün açıkladığı koronavirüs rakamlarını 'abartılı' buldu: Sezgilerime göre ölüm oranı yüzde 1 civarı06 Mart 2020 Cuma 09:46
  • Yeni koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi05 Mart 2020 Perşembe 22:57
  • ‘Corona’ nedeniyle Tokyo Maratonu’na kimse gidemedi05 Mart 2020 Perşembe 22:38
  • UNESCO: Koronavirüs, yaklaşık 300 milyon öğrencinin eğitim hayatını etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 21:55
  • 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen Vanlı sahte doktor hakkında işlem başlatıldı05 Mart 2020 Perşembe 18:17
  • BM: Koronavirüs 290.5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 18:16
  • “Korona virüsünden korunma yöntemleri” başlıklı bir konferans düzenlendi05 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor05 Mart 2020 Perşembe 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti