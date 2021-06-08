Coronadan korunmanın formülü beslenmede: Vejetaryenler yüzde 73 daha az yakalanıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgınla ilgili araştırmalar da aralıksız devam ediyor. Virüse karşı savunma silahlarını artırmak için hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, salgınla ilgili araştırmalar da aralıksız devam ediyor. Virüse karşı savunma silahlarını artırmak için hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

ABD’nin Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarının öncülüğünde 6 ülkede 2 bin 884 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirildi. Beslenme şekillerinin corona virüsüne yakalanmada etkisi üzerine yapılan çalışmada, vejetaryenlerin corona virüsüne yakalanma oranının et tüketen kişilere oranla yüzde 73 daha düşük olduğu öne sürüldü.

YAKALANSALAR BİLE HAFİF BELİRTİ



Sonuçları önde gelen tıp dergisi British Medical Journal’da da yayınlanan çalışmaya katılan kişilerin 2 bin 300’den fazlası corona virüsüne yakalanmayan, 568 kişi ise hastalığı geçirmiş kişilerden oluştu. Covid-19 geçiren kişilerden 138’inin semptomlarının ağır, 430 kişinin ise hafif olduğu belirtildi.

Sonuçları yorumlayan ABD’li uzmanlar, “Pesketaryen ve bitkisel bazlı beslenme düzenine sahip kişilerin corona virüsüne yakalansa dahi hastalığı ağır geçirme oranının daha düşük olduğu görüldü. Bu beslenme şekilleri, ağır vakalara karşı korunmada önemli bir yol olabilir” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK KARBONHİDRAT SÜRPRİZİ



Düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli diyetlerin de hastalığı ağır geçirme oranını 3.8 kat artırdığına dikkat çeken Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gunter Kuhnle, “Sonuçlar sürpriz değil. Bitkisel bazlı beslenen ve sıklıkla balık tüketen kişilerin, kontrol grubundaki normal diyet uygulayan kişilere göre daha sağlıklı olması yaygın bir durum. Şaşırtıcı olan durum düşük karbonhidrat diyetinde riskin yüksek olması” dedi.