‘Corona’dan ölen 87 yaşındaki adamın torunu: Ceset torbası verip ‘Siz indireceksiniz’ dediler

İstanbul’da Covid-19 hastası 87 yaşındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti. Yakınları, mezarlıklar müdürlüğü ekiplerinin ceset torbası vererek cenazeyi evden çıkarmalarını istediğini iddia etti.

Kadıköy ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce corona virüsüne yakalandı. Ekşi, kendisi gibi hasta olan aile bireyleriyle evinde kalıyordu.

Durumu kötüye giden yaşlı adam dün sabah hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne gitti. Haber verilmesi üzerine eve giden doktor, Ekşi’nin öldüğünü belirledi.

Mezarlıklar müdürlüğünü arayan aile yakınları, cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre sonra adrese giden cenaze aracından inen görevliler, iddiaya göre, yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde üç Covid-19 hastası bulunduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

Enver Ekşi’nin torunu Reyhan Turanlı şunları söyledi: “Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Dört hastamız vardı, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, ‘Siz indireceksiniz’ diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz de Covid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz altı saattir bekliyor.“

Aradan geçen altı saatin ardından binaya giden Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı üç kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi’nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü.