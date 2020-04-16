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‘Corona’dan ölen hemşirenin bebeği sezaryenle alındı; annesinin adı verildi

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‘Corona’dan ölen hemşirenin bebeği sezaryenle alındı; annesinin adı verildi
‘Corona’dan ölen hemşirenin bebeği sezaryenle alındı; annesinin adı verildi

Britanya’da, hamileyken Covid-19’a yakalanan bir hemşire hayatını kaybetti. Bebeği sezaryenle alındı.

Britanya’nın Luton kentinde yaşayan 28 yaşındaki hemşire Mary Agyeiwaa Agyapong’a yapılan test pozitif çıkınca, 7 Nisan’da, beş yıldır çalıştığı Luton ve Dunstable Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ekip arkadaşları tarafından, ‘çok sevilen ve mükemmel bir hemşire olarak’ nitelendirilen Agyapong pazar günü hayatını kaybetti. Bebek sezaryenle alındı.

Dünyaya gelen kız bebeğe annesinin adı verildi. Hastane sözcüsü, hemşireyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgularken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Agyapong’un, 12 Mart’ta doğum iznine çıktığı, o tarihe kadar ilgilendiği Covid-19 hastası olmadığı belirtildi.

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