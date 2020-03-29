Corona'dan ölen KKTC vatandaşı, 55 yaşında,ÖLÜM sayısı 2

55 Yaşındaki Selim Çelik koronadadan hayatını kaybetti
KKTC'de korona virüsünden bir Kıbrıslı Türk hasta daha hayatını kaybetti.
Ölen hastanın 55 yaşındaki Selim Çelik olduğu öğrenildi.
KKTC'de korona virüs vaka sayısı 62, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2’ye yükseldi.
Hastane yetkilileri Selim Çelik'in test sonuçlarının negatif çıktığını ancak ölüm bulgularının korona hastalığını işaret ettiğini söylediler.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
" Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir " Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddiaları yer almaktadır. Yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.
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