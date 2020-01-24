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Corona'dan ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

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Çin’de akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer Corona bulaşanların sayısını ise 900 olarak açıkladı.
Corona'dan ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkan akciğer hastalığına neden olan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çinli yetkililer şu ana dek virüsten ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini, 900 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 37 milyon insanın yaşadığı Hubei vilayetindeki 13 kentte yoğun tedbirler alındı. Söz konusu kentlere giriş ve çıkışlar engelleniyor. Başka kentlerden virüsün görüldüğü bu kentlerde toplu taşıma durduruldu, uçak, tren ve otobüs seferleri yapılmıyor.

Corona Çin'de yarın yapılacak yeni yıl kutlamalarına da gölge düşürdü. Başkent Pekin'de düzenlenmesi planlanan çok sayıda etkinlik iptal edildi. Her yıl yüz milyona yakın Çinli yeni yıl kutlamaları nedeniyle memleketlerini ziyaret ediyor. Yetkililer vatandaşları toplu taşıma konusunda uyararak, yüzlerine maske takmaları çağrısında bulundu.

Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı ve karantinaya alınan Vuhan kentinin de bulunduğu Hubei vilayeti dışında dün Hebei vilayetinde 80 yaşında bir Çinli'nin öldüğünü açıklamıştı. Bugünse ülkenin kuzey doğusundaki Heilongjang vilayetinde can kaybı yaşandığı açıklandı. 

Virüs Çin'ın dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, ABD, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da tespit edildi.

Corona virüsünün giderek yayılması nedeniyle dün Cenevre’de toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıklamıştı. Acil Komite Başkanı Didier Houssin acil durum ilan edilmesi için zamanlamanın doğru olmadığını söylemişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus ise Çin'in gerekli önlemleri aldığını hatırlatarak, "DSÖ uluslararası alanda henüz acil durum ilan edilmesini gerekli görmüyor. Ancak bu ileride olabilir" diye konuşmuştu. 

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

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