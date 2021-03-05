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‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir

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Britanya’da tespit edilen corona virüsünün daha bulaşıcı mutasyonu, Almanya’da yakında baskın hale gelerek virüsün yayılmasını durdurmayı zorlaştırabilir.
‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir

Robert Koch Enstitüsü’nün başkanı Lothar Wieler’ın açıklamasına göre B117 adı verilen mutasyon, Almanya’daki vakaların yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. B117, ülkede dört hafta önce vakaların yüzde 6’sını oluşturuyordu.

Wieler, şöyle konuştu: “B117 mutasyonunun yakında Almanya’da baskın tip olacağı ve daha bulaşıcı olduğu ve tüm yaş gruplarında daha tehlikeli olduğu için virüsü kontrol altına almanın daha da zor olacağı öngörülebilir.”

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