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Coronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti… Eski CDC Direktörü Redfield: Ölüm tehditleri alıyorum

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski direktörü Robert Redfield, corona virüsünün Wuhan'daki laboratuvardan yayıldığı iddiasını ortaya attıktan sonra hayatı kabusa döndü. Redfield, o günden bu yana ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Coronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti… Eski CDC Direktörü Redfield: Ölüm tehditleri alıyorum

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının başladığı günden bu yana 3 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açtı. İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün kaynağı o gün bugündür tartışma konusu.

Virüsün, Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından yayıldığı iddiaları son haftalarda yeniden gündeme geldi. St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen’in hazırladığı rapor sonrası ABD Başkanı Joe Biden da istihbarat yetkililerine çağrıda bulunarak 90 gün içinde elde edilen yeni bilgilerin paylaşılmasını istedi.

‘BİLİM SONUNDA KANITLAYACAK’

Virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı teorisini ilk ortaya atan isimlerden biri olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski direktörü Robert Redfield, bu sözlerinin ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Mart 2020’de CNN International’a bir mülakat veren Redfield, virüsün laboratuvardan sızdığını söylemiş ve, “Diğer insanlar bana inanmayabilir sorun değil. Bilim sonunda bunu kanıtlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

‘POLİTİKACILARDAN BEKLİYORDUM’

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018-2021 yılları arasında CDC’nin başında olan Redfield, Vanity Fair’e yaptığı son açıklamada o günden bu yana yaşadıklarını anlattı. Redfield, “Başka bir hipotez ortaya koyduğum için dışlandım ve ölümle tehdit edildim. Bunun politikacılardan gelmesini bekliyordum. Bilim tarafından gelmesini değil” diye konuştu.

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