Çin'den başlayıp tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs 27 bin kişinin ölümüne yol açtı. Her gün dünyanın yeni bir noktasından can kaybı ve yeni vaka haberleri gelirken katil virüsün ulaşamadığı bir yer var; Antarktika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir krize dönüşen yeni tip koronavirüs Antarktika dışında tüm dünyayı sardı. Vaka sayısının an itibariyle 600 bini geçtiği salgının uğramadığı tek yer Antarktika'da sadece 4 bin kişi yaşıyor.