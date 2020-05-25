  • BIST 103.024
  • Altın 377,986
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Coronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız risk o kadar artıyor

» »
Coronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız risk o kadar artıyor
Coronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız risk o kadar artıyor

Massachusetts Dartmouth Üniversitesi’nden bağışıklık uzmanı ve biyoloji profesörü Erin Bromage, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanma tehlikesinin virüsün olduğu çevrede vakit geçirdikçe arttığını söyledi. Bromage, virüse yakalanmamak için “Enfeksiyon = Virüsle temas x zaman” şeklinde bir denklem kurdu.

CNN’de yer alan habere göre, yeni tip Coronavirüs’e dair bilgiler içeren blogu iki haftada 15 milyon okunmaya ulaşan Bromage, insanların Covid-19’a yakalanma ihtimallerinin virüslü ortamda bulunma süreleriyle ilişkili olduğunu söyledi. Enfekte olan bir kişinin en fazla hapşırık ve öksürükle damlacık yaydığını, öte yandan virüsün konuşurken de yayılabileceğini söyleyen Bromage, “Böyle bir ortamda geçirdiğiniz süre uzadıkça daha çok virüs solursunuz, böylece daha kolay enfekte olursunuz” dedi.

Bromage, kısa süren bir alışverişin Covid-19 riskinin aynı dükkanda günde 8 saat çalışan personelden daha düşük olduğunu söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Kent Sepkowitz de virüsle temasın süresinin kızamıktan tüberküloza her türlü enfeksiyon hastalığında önemli olduğunu söyledi.

Covid-19 salgının yayıldığı yerlerde son zamanlarda yapılan araştırmalar, virüsün kapalı ve uzun zaman geçirilen yerlerde daha fazla insanı enfekte ettiğini gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:47
  • Brezilya'da Toplu Mezarlar Havadan Görüntülendi23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:34
  • İngiltere Yurt Dışından Gelenleri Karantinaya Alacak23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27
  • UNICEF: Covid-19 nedeniyle 1 yaş altı 80 milyon çocuk risk altında23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:55
  • Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:56
  • Pilli: “Toplam 52 test yapıldı, pozitif vaka yok"22 Mayıs 2020 Cuma 21:38
  • Babutsa mucizesi22 Mayıs 2020 Cuma 19:02
  • Covid ve H1N1'den hayatını kaybeden hastaların akciğerleri karşılaştırıldı: İşte büyük farklar!22 Mayıs 2020 Cuma 18:37
  • Bilincimiz, kan vücuda pompalanırken ve kalbe geri dönerken farklı işliyor22 Mayıs 2020 Cuma 18:35
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden tepkilere yanıt: Gece gündüz çalıştık22 Mayıs 2020 Cuma 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti