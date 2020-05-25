Coronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız risk o kadar artıyor

Massachusetts Dartmouth Üniversitesi’nden bağışıklık uzmanı ve biyoloji profesörü Erin Bromage, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanma tehlikesinin virüsün olduğu çevrede vakit geçirdikçe arttığını söyledi. Bromage, virüse yakalanmamak için “Enfeksiyon = Virüsle temas x zaman” şeklinde bir denklem kurdu.

CNN’de yer alan habere göre, yeni tip Coronavirüs’e dair bilgiler içeren blogu iki haftada 15 milyon okunmaya ulaşan Bromage, insanların Covid-19’a yakalanma ihtimallerinin virüslü ortamda bulunma süreleriyle ilişkili olduğunu söyledi. Enfekte olan bir kişinin en fazla hapşırık ve öksürükle damlacık yaydığını, öte yandan virüsün konuşurken de yayılabileceğini söyleyen Bromage, “Böyle bir ortamda geçirdiğiniz süre uzadıkça daha çok virüs solursunuz, böylece daha kolay enfekte olursunuz” dedi.

Bromage, kısa süren bir alışverişin Covid-19 riskinin aynı dükkanda günde 8 saat çalışan personelden daha düşük olduğunu söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Kent Sepkowitz de virüsle temasın süresinin kızamıktan tüberküloza her türlü enfeksiyon hastalığında önemli olduğunu söyledi.

Covid-19 salgının yayıldığı yerlerde son zamanlarda yapılan araştırmalar, virüsün kapalı ve uzun zaman geçirilen yerlerde daha fazla insanı enfekte ettiğini gösteriyor.