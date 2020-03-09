Coronavirüs Kıbrıs'a İtalya ve İngiltere'den geldi

Kıbrıs'taki vakalardan ilkinin Milano'yu ziyaret eden 25 yaşında bir Kıbrıslı olduğu, diğerinin de İngiltere'den adaya gelen sağlık çalışanında görüldüğü bildirildi.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, ilk iki teyit edilen koronavirüs vakalarının biri Lefkoşa, diğeri Limasol'da olduğunu doğruladı. Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada, iki vakanın en ciddisinin Lefkoşa hastanesindeki 64 yaşındaki sağlık profesyoneli olduğunu vurguladı.

2 test pozitif çıktı

Kıbrıs'ın güneyinde süpheli iki kişiye yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Diyalogos'a göre iki kişide koronavirüs tespit edildi. Böylece adada ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde 42 örnek üzerinde analizler yapıldığı, iki örneğin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Limasol ve Lefkoşa'da saptanan her iki vakanın temas ettiği kişiler de araştırılıyor.