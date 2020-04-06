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'CoronavirusChallenge': Yüzeyleri yalayıp, yaşlıların suratına öksürüyorlar

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'CoronavirusChallenge': Yüzeyleri yalayıp, yaşlıların suratına öksürüyorlar
'CoronavirusChallenge': Yüzeyleri yalayıp, yaşlıların suratına öksürüyorlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm dünyada mücadele sürerken 'CoronavirusChallenge' ismi ile başlatılan akıma dahil olan insanlar, virüs bulunabilecek yüzeyleri yalıyorlar, yaşlıların suratına öksürüyorlar.

 

Webtekno'da yer alan habere göre, milyonlarca insanın yakalandığı Koronavirüs salgını konusunda uzmanlar, sürekli olarak insanları bilinçlendirmeye çalışsa da, ABD ve Avrupa ülkelerinde başlayan yeni bir akıma dahil olan gençler virüsün yayılmasına neden oluyor. İlk olarak bir TikTok kullanıcısının uçaktaki bir klozeti yaladığı video ile başlayan akım hızlı bir şekilde ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda’ya yayıldı.

 

CoronavirusChallenge ismi ile başlatılan akımda insanlar, virüsün bulunabileceği yüzeyleri yalıyorlar ve risk grubunda olan yaşlıların yüzlerine öksürüyorlar.

Akım yüz binlerce insana ulaştı; ABD'de bir kişi hakkında ikinci derecede terör tehdidi suçlaması ile dava açıldı

Klozet kapaklarını, paraları, araba kapılarını ve cep telefonlarını yalayan insanlar Koronavirüs'ten korkmadıklarını söyleyerek görüntüleri 'CoronavirusChallenge' etiketi ile sosyal medya ağlarında paylaşıyorlar.

ABD’nin Missouri eyaletindeki bir markette bulunan deodorant şişelerini yalayan bir şahıs görüntüler üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Cody Lee isimli şahsa ikinci derece terör tehdidi suçlaması ile dava açıldı. 

Şimdi de yaşlıların suratına öksürüyorlar; İrlanda Sağlık Bakanı akımın kurbanı oldu

Çeşitli objelerin yalanmasıyla başlayan akım, şimdi ise yaşlıların suratına öksürme ile devam ediyor.

İrlanda medyasının yayınladığı haberlere göre Dublin ve Waterford şehirlerinde pek çok noktada gençlerin yaşlıların yüzüne bilerek öksürdüğü görüldü. Hatta İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de, akımın kurbanlarından oldu. İrlanda Sağlık Bakanı, iki kişinin kendisine doğru yaklaşarak öksürdüğünü ve daha sonra gülerek uzaklaştıklarını duyurdu.

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