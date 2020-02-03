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Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti

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Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti
Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti

Coronavirüsü salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin ana karasında yeni tip coronavirüsüne bağlı (2019-nCoV) ölümlerin bilançosu virüsün yakın akrabası SARS'ı geçmiş durumda.

MERS VE SARS İLE AYNI AİLEDEN 

Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.

Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyordu ama gelen son veriler bu açıklamaları çoktan yalanlamış durumda.

YENİ TİP CORONA SARS'I YENDİ 

SARS salgını 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 349 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yeni tip coronavirüsünde ölenlerin sayısı ne yazık ki 362'ye yükselmiş durumda.Çin sağlık otoriteleri coronavirüsünden etkilenenlerin sayısının 17 bin 205 olduğunu açıkladı. Virüsten etkilenenlerin sayısı bir günde 2 bin 800 arttı. Bu oran virüsün hızının SARS ve MERS'ten daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. 2003 yılındaki SARS salgınında virüsten 5 bin 327 kişi etkilenmişti.

SON DURUM NE? 

İlk görüldüğü aralık ayının başından bu yana coronavirüsünden, global anlamda 25 ülke etkilendi. İngiltere, İtalya, Güney Kore, Japonya, Singapur, Suudi Arabistan, ABD bu ülkelerden sadece birkaçı...Çin'de özellikle virüsün sıfır noktası olan Wuhan şehrinde vatandaşları bulunan ülkeler, peşi sıra operasyonlar düzenledi. Türkiye de hafta sonu Wuhan'da bulunan 32’si Türk 42 kişiyi askeri uçakla şehirden tahliye etti.

PEKİN'DEN AB'YE SERT ELEŞTİRİ 

ABD sağlık yetkilileri, California eyaletinde görülen 3 yeni vaka ile ülke genelinde coronavirüsü enfekte sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Pekin yönetimi ABD'yi virüs salgınında aşırı tepki verdikleri yönünde eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin panik yarattığını ve dünyaya yaydığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, ABD'nin Çin'in Wuhan şehrinden daha fazla ABD vatandaşını tahliye edeceğini bunun için daha fazla uçak kaldırılacağını açıkladı.

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