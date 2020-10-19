  • BIST 1.205
  • Altın 484,070
  • Dolar 7,8772
  • Euro 9,2830
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Corona'ya inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti

» »
33 yaşındaki fitness fenomeni Ukraynalı Dmitriy Stuzhuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün varlığına inanmayan Stuzhuk semptomlarının Antalya tatilinde başladığını belirtti.
Corona'ya inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti

33 yaşındaki fitness fenomeni Ukraynalı Dmitriy Stuzhuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün varlığına inanmayan Stuzhuk semptomlarının Antalya tatilinde başladığını belirtti.

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan Stuzhuk üç gün önce hastane yatağından takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta “Hastalanana kadar virüsün varlığına inanmıyordum” diyerek herkesi uyarmak istediğini belirtti.

Kısa süre önce Belek’te tatilde olan ‘influencer’ bir gece nefes almakta güçlük çekerek uyandığını, ertesi gün de öksürük şikayetinin başladığını belirtti.

Ukrayna’ya dönünce test yaptıran Stuzhuk pozitif çıktı.

Covid-19’un çok ağır bir hastalık olduğunu belirten Stuzhuk paylaşımında durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.

İki gün önce de en küçükleri dokuz aylık, üç çocuğunun annesi olan eski eşi Sofia Stuzhuk, genç adamın hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Corona’ya İnanmıyordu, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti19 Ekim 2020 Pazartesi 12:33
  • Zor bir kış bizi bekliyor! Daha ciddi enfeksiyon riski, daha yüksek ölümler olabilir!19 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
  • “Ellerini Yıka Sağlığını Koru”18 Ekim 2020 Pazar 16:45
  • Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesine dikkat!18 Ekim 2020 Pazar 14:54
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı!18 Ekim 2020 Pazar 14:18
  • Böbrek taşı oluşumunun önüne geçme yolları17 Ekim 2020 Cumartesi 20:45
  • Sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız dikkat!17 Ekim 2020 Cumartesi 20:15
  • Sirkenin mucizevi faydaları17 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu nedir? Tıkınırcasına yeme bozukluğu (binge eating) tedavisi nedir?17 Ekim 2020 Cumartesi 19:31
  • Uzmanından 'meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme' önerisi17 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti