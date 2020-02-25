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‘Corona’ya yakalanan İran’lı bakan yardımcısı: Çok demokratik bir virüs

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‘Corona’ya yakalanan İran’lı bakan yardımcısı: Çok demokratik bir virüs
‘Corona’ya yakalanan İran’lı bakan yardımcısı: Çok demokratik bir virüs

Yeni tip corona virüsü teşhisi konan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İraj Harirçi, virüsün ‘demokratik‘ olduğunu ve ‘yoksul-zengin ayrımı yapmadığını‘ söyledi.

Harirçi’nin dün (24 Şubat) ülkedeki salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında salgına karşı karantinaya gerek olmadığını söylerken sürekli alnını silmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Harirçi, testin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı.

Guardian’ın haberine göre, Harirçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamasına ‘virüs kaptığını’ söyleyerek başladı.

Bakan yardımcısı şöyle devam etti: “Sağlık ekibi, sağlık bakanının önderliğindeki sağlık bakanlığı, devlet, ordu ve sizlerin çabasıyla bu virüsü yeneceğiz. Corona’yı mağlup edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bu demokratik bir virüs, zengin-fakir veya devlet adamı-sıradan vatandaş ayrımı yapmıyor.”

Harirçi ayrıca, çok sayıda insan virüs kapsa da ülkede yeterince ilaç olduğunu savundu.

Sokağa çıkmama çağrısı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, virüsün tespit edildiği 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısında bulunmuştu.

Ülkede salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. 95 kişide ise virüsün saptandığı bildirildi.

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